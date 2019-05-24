Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ФОПам, которые не работают из-за карантина, выплатят помощь на детей

Комментариев: 1
На помощь смогут претендовать все физические лица предприниматели, имеющие детей до 10 лет.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Все ФОПы, которые вынужденно приостановили бизнес в связи с карантином, получат государственную помощь. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире программы Право на власть.

Читай также: В Украине пересмотрят правила формирования прожиточного минимума

На выплаты смогут претендовать те ФОПы, на содержании которых находятся дети до 10 лет. Помощь будет равняться одному прожиточному минимуму.

“Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного“, - отметила министр.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум взрослого составляет 2027 грн, а ребенка до 6 лет - 1779 грн

Помощь будет выплачиваться во время карантина, а также в течение 30 дней после его завершения. По словам министра, соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, как демографический кризис повлияет на экономику Украины.

Поделись:
Теги: фопы, карантин, помощь, дети
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
SINOBI-LIFE    10.04.2020, 15:33
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
На детей,а остальные что рожей не вышли???
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь