ФОПам, которые не работают из-за карантина, выплатят помощь на детей

На помощь смогут претендовать все физические лица предприниматели, имеющие детей до 10 лет.

Все ФОПы, которые вынужденно приостановили бизнес в связи с карантином, получат государственную помощь. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире программы Право на власть.

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На выплаты смогут претендовать те ФОПы, на содержании которых находятся дети до 10 лет. Помощь будет равняться одному прожиточному минимуму.

“Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск. Такие лица не могут прийти в центр занятости и получить статус безработного“, - отметила министр.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум взрослого составляет 2027 грн, а ребенка до 6 лет - 1779 грн

Помощь будет выплачиваться во время карантина, а также в течение 30 дней после его завершения. По словам министра, соответствующее решение будет принято в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, как демографический кризис повлияет на экономику Украины.