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Как демографический кризис повлияет на экономику Украины

Комментариев: 4
Население страны сокращается и стареет, а это оказывает немалое влияние на рынок труда и экономику страны.
В Украине стремительно продолжает сокращаться население
В Украине стремительно продолжает сокращаться население
depositphotos.com

В Украине стремительно продолжает сокращаться население. Госстат заявляет, что украинцев уже меньше 42 млн, перепись Кабмина гласит, что население страны еще меньше — 37,3 млн человек. Как подобная демографическая ситуация может отразиться на экономике и жителях, пишет Сегодня.

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Главная причина сокращения население – это снижение рождаемости. Количество умерших в два раза превышает количество родившихся.

ООН отмечает, что Украина входит в пятерку стран, где количество граждан сокращается довольно стремительно. Организация прогнозирует, что к 2050 году наша страна будет иметь на 20% меньше жителей, чем сегодня.

Вдущий научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Светлана Аксенова считает, что для улучшения демографической ситуации в стране необходимо, чтобы на одну семью арифметически приходилось 2,2 ребенка.

“Этот 10% запас необходим, дабы перекрыть бездетные семьи, – уточнила Светлана Аксенова. – Сейчас в Украине на одну женщину детородного возраста (15-49 лет) приходится по 1,3 ребенка. Пять лет назад было 1,5 ребенка. Но в эту статистику существенную погрешность вносит усилившаяся за 5 лет трудовая миграция. Кстати, нынешние цифры не самые низкие – в 2000-х было по 1,1 ребенку на каждую женщину. Сейчас это малочисленное поколение выходит на рынок труда, а многочисленное поколение рожденных в 1960-х годах во время “бэби-бума“ выходит на пенсию. Очевидно, что в совокупности с усиливающейся трудовой миграцией, это усугубит недостаток рабочих рук в Украине“, - рассказывает эксперт.

Ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований НАНУ Павел Шевчук считает, что для сокращения населения страны необходимо, что в семье было по 4 ребенка.

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В то же время, демографическая ситуация влияет и на экономику. Население стареет, а это означает дефицит кадров. Если в Украине не будет рабочих рук, то и экономике не поздоровиться. Поэтому эксперты считают, что украинские пенсионеры должны продолжать активную жизнь и после наступления пенсионного возраста.

Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.

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Теги: демографический кризис, Население Украины
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  06.03.2020, 15:00
Оценка:  -1
гость
Какая экономика !!!! Её просто НЕТ !!! Есть СУГС!
Путин-Xyйло    06.03.2020, 15:06
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Ты со своим карманом попутал.
korvin_ral    06.03.2020, 14:47
Оценка:  0
korvin_ral
Ох и статья. Так как же в итоге: Как демографический кризис повлияет на экономику Украины? Можно более конкретно.
гость  (аноним)  06.03.2020, 14:40
Оценка:  0
гость
А как пиз-ел народный рух, когда разваливал страну по заказу америкосов : мы будем жить , как во Франции, отдадим предприятия в частные руки и будет рывок в экономике....Рванули, только к развалу всего и вся ! А нынешние зеленые п-ида-р-асы вообще угробят Украину, распродав все !
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