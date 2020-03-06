Как демографический кризис повлияет на экономику Украины

Население страны сокращается и стареет, а это оказывает немалое влияние на рынок труда и экономику страны.

В Украине стремительно продолжает сокращаться население. Госстат заявляет, что украинцев уже меньше 42 млн, перепись Кабмина гласит, что население страны еще меньше — 37,3 млн человек. Как подобная демографическая ситуация может отразиться на экономике и жителях, пишет Сегодня.

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Главная причина сокращения население – это снижение рождаемости. Количество умерших в два раза превышает количество родившихся.

ООН отмечает, что Украина входит в пятерку стран, где количество граждан сокращается довольно стремительно. Организация прогнозирует, что к 2050 году наша страна будет иметь на 20% меньше жителей, чем сегодня.

Вдущий научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Светлана Аксенова считает, что для улучшения демографической ситуации в стране необходимо, чтобы на одну семью арифметически приходилось 2,2 ребенка.

“Этот 10% запас необходим, дабы перекрыть бездетные семьи, – уточнила Светлана Аксенова. – Сейчас в Украине на одну женщину детородного возраста (15-49 лет) приходится по 1,3 ребенка. Пять лет назад было 1,5 ребенка. Но в эту статистику существенную погрешность вносит усилившаяся за 5 лет трудовая миграция. Кстати, нынешние цифры не самые низкие – в 2000-х было по 1,1 ребенку на каждую женщину. Сейчас это малочисленное поколение выходит на рынок труда, а многочисленное поколение рожденных в 1960-х годах во время “бэби-бума“ выходит на пенсию. Очевидно, что в совокупности с усиливающейся трудовой миграцией, это усугубит недостаток рабочих рук в Украине“, - рассказывает эксперт.

Ведущий научный сотрудник Института демографии и социсследований НАНУ Павел Шевчук считает, что для сокращения населения страны необходимо, что в семье было по 4 ребенка.

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В то же время, демографическая ситуация влияет и на экономику. Население стареет, а это означает дефицит кадров. Если в Украине не будет рабочих рук, то и экономике не поздоровиться. Поэтому эксперты считают, что украинские пенсионеры должны продолжать активную жизнь и после наступления пенсионного возраста.

Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.

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