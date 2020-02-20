В Украине прогнозируется тотальное сокращение трудоспособного населения

Каждый год количество трудоспособных украинцев будет сокращаться на 1,2%.

В Украине прогнозируется сокращение трудоспособного населения на 1,2% ежегодно до 2030 года. О таких прогнозах рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет Интерфакс-Украина.

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Представитель МВФ акцентировал, что Украина вошла в число 18 стран мира, экономика которых падала в течение 1990-2017 годов.

Люнгман рассказал, что инвестиции в страну были крайне малы и достигали лишь 20% от ВВП.

Эксперт считает, что при таких показателях и отсутствии реформ ВВП в стране не сможет расти больше, чем на 2,5% в год.

Напомним, Зеленский обсудил с МВФ экономику Украины.

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