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В Украине прогнозируется тотальное сокращение трудоспособного населения

Комментариев: 2
Каждый год количество трудоспособных украинцев будет сокращаться на 1,2%.
В Украине прогнозируется сокращение трудоспособного населения
В Украине прогнозируется сокращение трудоспособного населения
depositphotos.com

В Украине прогнозируется сокращение трудоспособного населения на 1,2% ежегодно до 2030 года. О таких прогнозах рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет Интерфакс-Украина.

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Представитель МВФ акцентировал, что Украина вошла в число 18 стран мира, экономика которых падала в течение 1990-2017 годов.

Люнгман рассказал, что инвестиции в страну были крайне малы и достигали лишь 20% от ВВП.

Эксперт считает, что при таких показателях и отсутствии реформ ВВП в стране не сможет расти больше, чем на 2,5% в год.

Напомним, Зеленский обсудил с МВФ экономику Украины.

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Теги: Трудоспособное население Украины, МВФ, реформы в Украине
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Комментариев (2)
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tel1    20.02.2020, 13:41
Оценка:  0
tel1
заселят китайцев они не такие тупые и более работящие..
гость  (аноним)  20.02.2020, 13:25
Оценка:  -1
гость
Ублюдки уничтожают Украину, и власти это знают идут на поводу у этих мразей из-за денег. Проклятая власть иуд.
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