В Украине прогнозируется тотальное сокращение трудоспособного населения
В Украине прогнозируется сокращение трудоспособного населения на 1,2% ежегодно до 2030 года. О таких прогнозах рассказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет Интерфакс-Украина.
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Представитель МВФ акцентировал, что Украина вошла в число 18 стран мира, экономика которых падала в течение 1990-2017 годов.
Люнгман рассказал, что инвестиции в страну были крайне малы и достигали лишь 20% от ВВП.
Эксперт считает, что при таких показателях и отсутствии реформ ВВП в стране не сможет расти больше, чем на 2,5% в год.
Напомним, Зеленский обсудил с МВФ экономику Украины.
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