Зеленский обсудил с МВФ экономику Украины
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил состояние экономики Украины с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter в субботу, 15 февраля.
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Встреча состоялась на проходящей в Мюнхене конференции по вопросам безопасности.
“Наша встреча с Кристалиной Георгиевой была как всегда конструктивной. Обсудили последние события и позитивные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинцу. Наш диалог с МВФ продолжает быть содержательным, а отношения – дружескими“, - написал Зеленский.
В пресс-службе президента уточнили, что “стороны обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан“.
В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построении системы верховенства права, законопроекте о банках.
Это уже вторые переговоры Зеленского с руководителем МВФ в этом году.
Напомним, Нацбанк опубликовал новый макропрогноз.
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