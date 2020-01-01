Нацбанк опубликовал новый макропрогноз

Нацбанк прогнозирует, что в течение двух лет в Украине инфляция будет находится на уровне 5%.

В Нацбанке прогнозируют, что в 2020 году инфляция будет ниже целевого диапазона 5% Пресс-служба НБУ

Нацбанк прогнозирует, что в течение двух лет в Украине инфляция будет находится на уровне 5%. В то же время, в Украине сохранится экономический рост и будет находится на уровне 3,5%-4% в 2020-2022 годах. Об этом сказано в ежеквартальном инфляционным отчете за январь 2020 года.

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В Нацбанке прогнозируют, что в 2020 году инфляция будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. и вернется в его границы в конце года.

“Учитывая низкоинфляционную среду на протяжении большей части 2020 года, мягкая монетарная политика НБУ позволит поддержать экономический рост, удерживая инфляцию на уровне цели 5%“, - говорят в Нацбанке.

Нацбанк считает, что в текущем году в Украине будет ускорение роста ВВП — до 3,5% в 2020, до 4% в 2021-2022 годах. Такая тенденция будет наблюдаться в результате смягчения монетарной политики, реформ, а также улучшения инвестиционного климата.

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Также в НБУ прогнозируют оживления мировой экономики.

Предполагается, что активизируются и инвесторы, которые будут вкладывать средства в развитие украинской экономики, что позволит продолжить сотрудничество с МВФ, а также даст возможность увеличить международные резервы до более чем 32 млрд долларов.

Нацбанк также предполагает более существенное снижение учетной ставки — до 7%.

“Такой уровень процентной ставки будет равновесным для украинской экономики, когда инфляция будет находиться на уровне цели, а ВВП и занятость - на потенциальном уровне“, - отмечают в НБУ.

Напомним, Нацбанк назвал факторы, влияющие на валютный рынок.

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