НБУ разрешил раскрывать банковскую тайну: Как это отразится на украинцах

Таким образом Регулятор планирует бороться с коррупцией.

Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда. Таким образом Регулятор планирует бороться с коррупцией. Об этом сообщает ТСН.

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Макроэкономист Михаил Кухарь рассказывает, что Украина была последней европейской страной, где существовала банковская тайна.

Теперь же Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины, Антимонопольный комитет смогут получать информацию про банковские счета просто после письменного запроса.

Стоит также отметить, что повлияет отмена банковской тайны и на жизнь среднестатистического украинца, поскольку налоговая сможет теперь иметь доступ ко всем счетам украинцев. Но обывателям переживать не стоит, обращать внимание будут на тех людей, которые замешаны в незаконном обогащении. Беспричинно проверять счета украинцев правоохранители права не имеют.

Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.

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