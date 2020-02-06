Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

НБУ разрешил раскрывать банковскую тайну: Как это отразится на украинцах

Комментариев: 2
Таким образом Регулятор планирует бороться с коррупцией.
Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда
Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда
Пресс-служба НБУ

Нацбанк разрешил раскрывать банковскую тайну без решения суда. Таким образом Регулятор планирует бороться с коррупцией. Об этом сообщает ТСН.

Читай также: Курсы валют на 6 февраля: НБУ немного укрепил гривну

Макроэкономист Михаил Кухарь рассказывает, что Украина была последней европейской страной, где существовала банковская тайна.

Теперь же Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Служба безопасности Украины, Антимонопольный комитет смогут получать информацию про банковские счета просто после письменного запроса.

Стоит также отметить, что повлияет отмена банковской тайны и на жизнь среднестатистического украинца, поскольку налоговая сможет теперь иметь доступ ко всем счетам украинцев. Но обывателям переживать не стоит, обращать внимание будут на тех людей, которые замешаны в незаконном обогащении. Беспричинно проверять счета украинцев правоохранители права не имеют.

Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram     

Поделись:
Теги: Нацбанк, банковская тайна, раскрытие банковской тайны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Noblesse_obliger    06.02.2020, 10:53
Оценка:  +1
Noblesse_obliger
Слуги урода не понимают что делают,а зебилы не понимают что их ждёт.
птицелов    06.02.2020, 11:06
Оценка:  0
птицелов
загальне декларування річних доходів ось що чекає всіх!))) халява закінчується
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь