Курсы валют на 6 февраля: НБУ немного укрепил гривну

НБУ укрепил гривну на 6 копеек по отношению к доллару.

Национальный банк Украины на четверг, 6 февраля, укрепил курс гривны на 6 копеек по отношению к доллару и на 14 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 5 февраля.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,7959 гривны;

– 100 евро – 27,3152.

Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.

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