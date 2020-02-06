Курсы валют на 6 февраля: НБУ немного укрепил гривну
НБУ укрепил гривну на 6 копеек по отношению к доллару.
Национальный банк Украины на четверг, 6 февраля, укрепил курс гривны на 6 копеек по отношению к доллару и на 14 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 5 февраля.
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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 24,7959 гривны;
– 100 евро – 27,3152.
Напомним, НБУ назвал главные риски для экономики Украины.
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