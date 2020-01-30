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НБУ назвал главные риски для экономики Украины

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Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания на фоне пиковых долговых выплат, отметил регулятор.
В НБУ считают, что международные резервы в 2020 году превысят $29 млрд
В НБУ считают, что международные резервы в 2020 году превысят $29 млрд
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины считает ключевым риском для экономического роста страны отсрочку заключения новой программы сотрудничества с МВФ. Об этом сообщается на сайте регулятора в четверг, 30 января.

“Благодаря новой программе с МВФ, официальным привлечением и сохранению интереса нерезидентов к ОВГЗ сохранится ежегодный рост международных резервов Украины, несмотря на период пиковых выплат по внешнему государственному долгу. В 2020 году они превысят $29 млрд и продолжат увеличиваться в 2021-2022 годах“, – говорится в сообщении.

Также в НБУ считают важными риски для макрофинансовой стабильности вследствие решений украинских судов об ответственности и обязательств экс-владельцев неплатежеспособных банков перед государством.

“Реализация этих рисков может ухудшить курсовые и инфляционные ожидания и затруднить доступ к международным рынкам капитала в условиях необходимости осуществления пиковых долговых выплат“, – добавили в Нацбанке.

Кроме того, для Украины актуальны и другие риски:

  • дальнейшее охлаждение мировой экономики и ухудшение условий торговли;
  • эскалация военного конфликта на востоке страны и новые торговые ограничения со стороны России;
  • сокращение урожая зерновых и плодоовощных культур в Украине из-за неблагоприятных погодных условий;
  • увеличение волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата;
  • уменьшение объемов притока иностранного капитала.

Напомним, в НБУ рассказали, почему дешевеет гривна.

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Теги: МВФ, экономика, НБУ, Нацбанк, риски, экономика Украины, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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