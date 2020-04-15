Кабмин расширил программу Доступные кредиты: Что это значит
Изменения в программу кредитования были внесены из-за распространения COVID-19 в Украине.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин расширил программу Доступные кредиты 5-7-9 для поддержки малого бизнеса. Об этом премьер заявил в Телеграм в среду, 15 апреля.
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“В связи с распространением COVID-19 на территории страны, мы внесли изменения в программу кредитования, направленную на преодоление последствий пандемии“ - отметил он.
Кабмин расширил программу Доступные кредиты: Что это значит
- Получить государственную поддержку теперь могут субъекты, занимающиеся любой деятельностью с годовым доходом до 100 млн грн.
- Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн.
- Расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).
- Обратиться за поддержкой можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него.
- Для возврата кредитов будет действовать отсрочка до 9 месяцев.
- Кредиты будут выдаваться под минимальную процентную ставку.
Ранее сообщалось о том, что Украина ожидает помощь от МВФ и Всемирного банка.
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