Изменения в программу кредитования были внесены из-за распространения COVID-19 в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабмин расширил программу Доступные кредиты 5-7-9 для поддержки малого бизнеса. Об этом премьер заявил в Телеграм в среду, 15 апреля.

Читай также: Кабмин ослабил ограничения для бизнеса в карантин: Что разрешено

“В связи с распространением COVID-19 на территории страны, мы внесли изменения в программу кредитования, направленную на преодоление последствий пандемии“ - отметил он.

Кабмин расширил программу Доступные кредиты: Что это значит

Получить государственную поддержку теперь могут субъекты, занимающиеся любой деятельностью с годовым доходом до 100 млн грн. Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн. Расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства). Обратиться за поддержкой можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него. Для возврата кредитов будет действовать отсрочка до 9 месяцев. Кредиты будут выдаваться под минимальную процентную ставку.

Ранее сообщалось о том, что Украина ожидает помощь от МВФ и Всемирного банка.