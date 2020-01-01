Возможность совершать покупки не выходя из дома стала ключевой для многих украинцев.

Стало известно, что покупали украинцы во время карантина depositphotos.com

Чаще всего весной 2020 года украинцы покупали в интернете одежду и обувь. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компаниями Factum Group Ukraine и OLX.

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Согласно его результатам, на втором месте по популярности оказались компьютеры. Далее расположились телефоны, снаряжение для спорта и отдыха и автозапчасти.

По данным опроса, новым товарам отдают предпочтение 54% респондентов, 44% - покупают как новые, так и б/у товары. Только товары, бывшие в употреблении, выбирают всего 2% опрошенных.

Для заказа товаров в сети украинцы чаще всего используют мобильное приложение в смартфоне - в 62% случаев. Не устанавливать дополнительные программы, а покупать через браузер телефона предпочитают 49% респондентов. Примерно столько же приобретают товары с помощью ноутбука - 48%.

Онлайн-коммерция в Украине: тренды весны-2020 Factum Group Ukraine и OLX

Отсутствие привязки к месту нахождения магазина позволяет совершать покупки буквально отовсюду. Так, 17% респондентов делают это в транспорте, 43% - на работе. При этом почти всем опрошенным (94%) удобно покупать онлайн дома.

Онлайн-коммерция в Украине: тренды весны-2020 Factum Group Ukraine и OLX

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Ограничений по времени тоже нет, поэтому респонденты в основном (92%) приобретают товары как в будни, так и в выходные. Самыми “шопинговыми” днями недели оказались среда (16% покупок), вторник и понедельник. Меньше всего товаров продается в воскресенье - 12%.

Напомним, что покупать косметику и парфюмерию в интернете небезопасно.