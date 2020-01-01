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Стало известно, что покупали украинцы во время карантина

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Возможность совершать покупки не выходя из дома стала ключевой для многих украинцев.
Стало известно, что покупали украинцы во время карантина
Стало известно, что покупали украинцы во время карантина
depositphotos.com

Чаще всего весной 2020 года украинцы покупали в интернете одежду и обувь. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компаниями Factum Group Ukraine и OLX.

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Согласно его результатам, на втором месте по популярности оказались компьютеры. Далее расположились телефоны, снаряжение для спорта и отдыха и автозапчасти.

По данным опроса, новым товарам отдают предпочтение 54% респондентов, 44% - покупают как новые, так и б/у товары. Только товары, бывшие в употреблении, выбирают всего 2% опрошенных.

Для заказа товаров в сети украинцы чаще всего используют мобильное приложение в смартфоне - в 62% случаев. Не устанавливать дополнительные программы, а покупать через браузер телефона предпочитают 49% респондентов. Примерно столько же приобретают товары с помощью ноутбука - 48%.

Онлайн-коммерция в Украине: тренды весны-2020
Онлайн-коммерция в Украине: тренды весны-2020
Factum Group Ukraine и OLX

Отсутствие привязки к месту нахождения магазина позволяет совершать покупки буквально отовсюду. Так, 17% респондентов делают это в транспорте, 43% - на работе. При этом почти всем опрошенным (94%) удобно покупать онлайн дома.

Онлайн-коммерция в Украине: тренды весны-2020
Онлайн-коммерция в Украине: тренды весны-2020
Factum Group Ukraine и OLX

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Ограничений по времени тоже нет, поэтому респонденты в основном (92%) приобретают товары как в будни, так и в выходные. Самыми “шопинговыми” днями недели оказались среда (16% покупок),  вторник и понедельник. Меньше всего товаров продается в воскресенье - 12%.

Напомним, что покупать косметику и парфюмерию в интернете небезопасно.

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Теги: онлайн-продажи, OLX, тренды
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