"Ничего личного": Медведчук рассказал об отношениях с Коломойским

По словам оппозиционера, он не видел олигарха около семи лет назад, однако это не мешает существованию бизнеса".

Партнерство с Игорем Коломойским для председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктора Медведчука является вопросом бизнеса, а не идеологии. Об этом он заявил в комментарии программе “Схемы: коррупция в деталях“.

Читай также: Элитный автопарк, коллекция часов, антиквариат: Медведчук подал декларацию

В одном из выпусков проекта рассказывалось, что Медведчук и Коломойский имеют тесные бизнес-связи по меньшей мере в четырех сферах: медиа, энергетике, нефтяной логистике и металлургии.

По словам Медведчука, он не видел Игоря Коломойского около семи лет, а общался с ним в телефонном режиме последний раз около шести лет назад. Однако “это же не мешает существованию бизнеса“.

Читай также: Нацкорпус провел акцию протеста у офиса Медведчука

“Все вопросы бизнеса изложены в моей декларации. Больше никаких комментариев я не даю. А партнеров в бизнесе очень много. Весь бизнес, он регулируется действующим законодательством. Комфортно или не комфортно - просто так случилось и так есть. Вопросы бизнеса - это вопросы бизнеса. При чем тут идеология?“ - сказал Медведчук.

Напомним, что в 2019 году в интервью одному из российских изданий Игорь Коломойский назвал Виктора Медведчука “предателем“ и “коллаборантом“.