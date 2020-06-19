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"Ничего личного": Медведчук рассказал об отношениях с Коломойским

Комментариев: 3
По словам оппозиционера, он не видел олигарха около семи лет назад, однако это не мешает существованию бизнеса".
"Ничего личного": Медведчук рассказал об отношениях с Коломойским
"Ничего личного": Медведчук рассказал об отношениях с Коломойским
Коллаж

Партнерство с Игорем Коломойским для председателя политсовета партии “Оппозиционная платформа - За жизнь“ Виктора Медведчука является вопросом бизнеса, а не идеологии. Об этом он заявил в комментарии программе “Схемы: коррупция в деталях“.

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В одном из выпусков проекта рассказывалось, что Медведчук и Коломойский имеют тесные бизнес-связи по меньшей мере в четырех сферах: медиа, энергетике, нефтяной логистике и металлургии.

По словам Медведчука, он не видел Игоря Коломойского около семи лет, а общался с ним в телефонном режиме последний раз около шести лет назад. Однако “это же не мешает существованию бизнеса“.

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“Все вопросы бизнеса изложены в моей декларации. Больше никаких комментариев я не даю. А партнеров в бизнесе очень много. Весь бизнес, он регулируется действующим законодательством. Комфортно или не комфортно - просто так случилось и так есть. Вопросы бизнеса - это вопросы бизнеса. При чем тут идеология?“ - сказал Медведчук.

Напомним, что в 2019 году в интервью одному из российских изданий Игорь Коломойский назвал Виктора Медведчука “предателем“ и “коллаборантом“.

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Теги: Медведчук, Коломойский, олигархи
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Комментариев (3)
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tamarakoren    19.06.2020, 13:17
Оценка:  0
tamarakoren
Зелёные,вам прямым текстом сказали - деньги не пахнут. И кроме Пороха никто не поделился и не делится сейчас, своими доходами от бизнеса, с украинцами. Понимаю как трудно ворочать собственными мозгами,легче плыть по течению,но вы же не гав..но!
гость  (аноним)  19.06.2020, 13:14
Оценка:  0
гость
МонШер 19.06.2020, 13:06 Чьими руками Бог накажет

УВЫ, НЕ НАКАЖЕТ! ...ОН В ДОЛЕ!
МонШер    19.06.2020, 13:06
Оценка:  0
МонШер
Чьими руками Бог накажет? А их есть за что наказать....
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