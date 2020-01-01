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Украинский бизнес впервые за 5 лет "ушел в минус" - НБУ

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Доля убыточных предприятий в первом квартале 2020 года составила 41%.
Украинский бизнес впервые за 5 лет "ушел в минус" - НБУ
Украинский бизнес впервые за 5 лет "ушел в минус" - НБУ
depositphotos.com

Убытки крупных и средних украинских предприятий по результатам первого квартала 2020 года составили 4,9 миллиарда гривен. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно сообщению, впервые с 2016 года крупные и средние предприятия сформировали чистый убыток. Доля убыточных предприятий в первом квартале 2020 года составила 41%, тогда как за аналогичный период прошлого года таких было 27%.

“Это и стало одной из главных причин падения инвестиций. Потому что 65% капитальных инвестиций финансируются за счет собственных средств бизнеса“, - пояснили в Нацбанке.

Также в НБУ отметили, что до начала коронакризиса украинские предприятия имели положительные деловые ожидания.

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“Большинство предприятий ожидали улучшения своего финансового состояния, роста инвестиционных расходов на строительные работы, машины, оборудование и инвентарь. Однако из-за коронакризиса ожидания не оправдались“, - говорится в сообщении.

Напомним, что по информации Министерства финансов украинский бизнес в этом году уже получил более полмиллиарда гривен по программе “Доступные кредиты 5-7-9%“.

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Теги: украинский бизнес, убытки, НБУ
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