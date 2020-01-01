НБУ выручил за 25 серебряных банкнот 137 тыс грн

Сувенирные 1000-гривенные банкноты ушли с молотка на электронном биржевом аукционе.

Национальный банк Украины реализовал на аукционе 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1 тыс грн образца 2019 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, во время электронного биржевого аукциона Нацбанк реализовал почти всю предлагаемую продукцию.

“Участники аукциона - физические и юридические лица - приобрели 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен на общую сумму почти 137 000 гривен. Всего для проведения аукциона Национальный банк предложил 30 таких серебряных сувенирных банкнот“, - говорится в сообщении.

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В Нацбанке уточнили, что аукцион состоялся 9 июля 2020 года на площадке Универсальной товарной биржи “Контрактовый дом УМВБ“.

Напомним, что в начале июня Национальный банк Украины реализовал 40 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1 тыс грн во время электронного биржевого аукциона. Общая сумма выручки составила более 447 тыс грн.