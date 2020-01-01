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НБУ выручил за 25 серебряных банкнот 137 тыс грн

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Сувенирные 1000-гривенные банкноты ушли с молотка на электронном биржевом аукционе.
НБУ выручил за 25 серебряных банкнот 137 тыс грн
НБУ выручил за 25 серебряных банкнот 137 тыс грн
НБУ

Национальный банк Украины реализовал на аукционе 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1 тыс грн образца 2019 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Согласно сообщению, во время электронного биржевого аукциона Нацбанк реализовал почти всю предлагаемую продукцию.

“Участники аукциона - физические и юридические лица - приобрели 25 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1000 гривен на общую сумму почти 137 000 гривен. Всего для проведения аукциона Национальный банк предложил 30 таких серебряных сувенирных банкнот“, - говорится в сообщении.

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В Нацбанке уточнили, что аукцион состоялся 9 июля 2020 года на площадке Универсальной товарной биржи “Контрактовый дом УМВБ“.

Напомним, что в начале июня Национальный банк Украины реализовал 40 сувенирных банкнот из серебра номиналом 1 тыс грн во время электронного биржевого аукциона. Общая сумма выручки составила более 447 тыс грн.

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Теги: НБУ, банкноты, сувенирные деньги, аукцион
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