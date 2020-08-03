Завтра в Украине заработают “кассовые аппараты в смартфоне“

Переход на программный регистратор расчетных операций пока будет необязательным.

1 августа в Украине начинается первый этап изменений в законодательстве о новых правилах работы для физических лиц-предпринимателей. В частности, вводится возможность использования программных регистраторов расчетных операций. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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По словам главы ведомства Сергея Марченко, “РРО в смартфоне“ является альтернативой традиционным кассовым аппаратам.

“Установить его можно на смартфон, планшет, компьютер или другое устройство, которое имеет ОС Android или Windows. В ближайшее время будет введено и ПРРО для iOS. То есть, при наличии классического РРО бизнес не имеет обязанности переходить на программный продукт“, - сказал Марченко.

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При этом в Минфине уточнили, что с 1 января 2021 года начнется второй этап внедрения новых правил работы ФЛП. Так, использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным.

Напомним, что с 15 июля украинский бизнес получил возможность бесплатно тестировать фискальное приложение программного регистратора расчетных операций.