Больше всего займов получают предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства.

За неделю украинцам выдали "доступных кредитов" почти на миллиард depositphotos.com

В рамках Госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%“ уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 309 новых кредитных соглашений на общую сумму 950 млн грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, в общей сложности по состоянию на 3 августа 2020 года уже выдано 1755 кредитов на общую сумму 3,363 млрд грн.



“Наиболее активными участниками программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ все еще остаются предприниматели, работающие в сфере сельского хозяйства. На них приходится 58% всех выданных займов программы“, - говорится в сообщении.

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В Минфине уточнили, что при этом стабильно растет доля кредитов для бизнеса, занятого в отрасли перерабатывающей промышленности. Так, по состоянию на 3 августа она составляла уже 14%. На третьем месте - бизнес в сфере оптовой и розничной торговли (12%).

За неделю украинцам выдали "доступных кредитов" почти на миллиард mof.gov.ua

“Каждый пятый (22%), кто отвечает базовым критериям программы и обратился в банк с полным пакетом документов, получает кредит. Такой процент удовлетворения заявок соответствует общей статистике по собственным банковским программам“, - добавили в министерстве.

Напомним, что по состоянию на 27 июля в рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%“ было выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 млрд грн.