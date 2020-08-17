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Сумма выданных украинцам "доступных кредитов" приближается к 5 млрд грн

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За прошедшую неделю банки выдали займов по госпрограмме на 666 млн грн.
Сумма выданных украинцам "доступных кредитов" приближается к 5 млрд грн
Сумма выданных украинцам "доступных кредитов" приближается к 5 млрд грн
depositphotos.com

За прошедшую неделю украинскими банками было заключено 207 новых кредитных соглашений в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ на общую сумму 666 млн грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно сообщению, в общей сложности по состоянию на 17 августа 2020 года уже выдано 2198 кредитов на общую сумму 4,893 млрд грн.

Сумма выданных украинцам
Сумма выданных украинцам "доступных кредитов" приближается к 5 млрд грн
Министерство финансов Украины

Также сообщается, что в рамках программы уже рефинансировано кредитов на 3,885 млрд грн и выдано инвестиционных займов на пополнение оборотного капитала на сумму в 1,007 млрд грн.

Сумма выданных украинцам
Сумма выданных украинцам "доступных кредитов" приближается к 5 млрд грн
Министерство финансов Украины

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Напомним, что по состоянию на середину июля около 34,5% украинских предпринимателей, обратившихся в банки за получением займа по государственной программе “Доступные кредиты 5-7-9%“, получили отказ.

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Теги: доступные кредиты, 5-7-9%, Минфин
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страхшоссе    17.08.2020, 17:27
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страхшоссе
За прошедшую неделю украинскими банками было заключено 207 новых кредитных соглашений в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%“ на общую сумму 666 млн грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов . - Это какаято чертовщина , а не програма кредитования!
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