Суд запретил УЗ требовать от Трейд Коммодити поставки топлива

Компания из орбиты группы Трейд Коммодити Август Пром победила в одной из пяти процедур и на данный не заключила договор с железной дорогой.

Хозяйственный суд Днепропетровской области запретил Укрзализныци предпринимать действия по подписанию договора на 10 тыс т ДТ с компанией Август Пром. Эта компания победила на тендере 28 декабря 2017 года с ценой 26 090 грн/т. Запрет наложен определением суда от 16 января, сообщает enkorr.

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Иск был подан от созданной прошлым летом днепровской компании Утиль Оил, которая утверждает в суде, что “существенное уменьшение Август Промом суммы тендерного предложения при отсутствии на то объективных оснований может свидетельствовать об отсутствии у него намерения исполнять договор по такой цене“.

С 28 декабря 2017 года по 23 января 2018 года средние рыночные цены ДТ, по данным Консалтинговой группы А-95, увеличились на 8% - с 27 010 грн/т до 29 100 грн/т и ввиду девальвации и роста нефтяных котировок имеет потенциал к дальнейшему росту.

Именно из-за существенного роста цен с момента проведения аукциона, решение суда по иску Утиль Оила выгодно в первую очередь поставщику - компании Август Пром. При этом установить связь между Утиль Оилом и Август Промом не удалось.

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Напомним, речь идет о тендере УЗ на 50 тыс т, объявленном 21 ноября 2017 года. Он был разбит на 5 отдельных процедур по 10 тыс т каждая. Аукционы по всем процедурам состоялись 28 декабря. Август Пром победил в одной из пяти процедур и на данный момент остается единственной компанией, которая не заключила договор с железной дорогой.

По данным enkorr, компания Август Пром входит в орбиту группы Трейд Коммодити. Эта группа стала активным участником гостендеров в начале 2016 года. На сегодня она обеспечивает более половины поставок нефтепродуктов, закупаемых Минобороны и УЗ. Журналистские расследования указывают на поддержку Трейд Коммодити со стороны руководства фракции БПП.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця получит 150 млн евро от ЕБРР.