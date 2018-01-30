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Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля

Комментариев: 3
Постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг опубликованы в официальной прессе.
Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля
depositphotos.com

НКРЭКУ с 1 апреля увеличила тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии. Постановления комиссии №61-75, 77-94, 86, 88-90, 92-93 от 24 января опубликованы в правительственном издании Урядовый курьер за 27 января.

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Тариф в сфере распределения электроэнергии ДТЭК Высоковольтные сети вырастет на 103%. Тариф Киевэнерго на поставки и распределения электроэнергии повышен на 35-90% в зависимости от класса потребления.

У большинства распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%.

Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является Энергия-Новояворивск.

Согласно решению НКРЭКУ, основными факторами пересмотра тарифов являются рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго.  

Ранее сообщалось о том, что решение о RAB-тарифах опубликовано и вступило в силу.

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Теги: тарифы, электричество, облэнерго
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Источник: Liga.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.01.2018, 13:34
Оценка:  +2
гость
ничего себе первоапрельская шуточка... особенно " увеличение фонда заработной платы облэнерго..."
что дали тут же забрали, вот тебе и повышение зарплатни!
СерыйКыць    30.01.2018, 13:28
Оценка:  +4
СерыйКыць
Повышайте!Скажите что это жизненно необходимо для модернизации сетей,мол без повышения сети просто сломаются и все останутся без электричества...А когда"нерабы" развесив уши поверят вам снова,повысьте тарифы не на 30%,а на 60% и деньги эти положите как и всегда,в свой карман,ничего нн модернизируя..
VikaGraum    30.01.2018, 11:42
Оценка:  +7
VikaGraum
Буквально на днях европартнеры "пожурили" облэнерго за отсутствие реформ.
Но как же своеобразно понимают на местах слово "реформа"! Исключительно как подъем цен.
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