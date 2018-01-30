Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля

Постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг опубликованы в официальной прессе.

НКРЭКУ с 1 апреля увеличила тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии. Постановления комиссии №61-75, 77-94, 86, 88-90, 92-93 от 24 января опубликованы в правительственном издании Урядовый курьер за 27 января.

Читай также: В Европе раскритиковали Украину за отсутствие реформы облэнерго

Тариф в сфере распределения электроэнергии ДТЭК Высоковольтные сети вырастет на 103%. Тариф Киевэнерго на поставки и распределения электроэнергии повышен на 35-90% в зависимости от класса потребления.

У большинства распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%.

Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является Энергия-Новояворивск.

Согласно решению НКРЭКУ, основными факторами пересмотра тарифов являются рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго.

Ранее сообщалось о том, что решение о RAB-тарифах опубликовано и вступило в силу.