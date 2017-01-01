Антонов хочет создать грузовой хаб в Гостомеле

Госпредприятие Антонов предлагает отложить строительство лоукост-хаба на базе аэропорта Гостомель (Международный аэропорт Антонов, Киевская область). Об этом в интервью LIGA.net сообщил президент ГП Антонов Александр Кривоконь.

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По словам главы Антонова, предприятие подготовило предпроектное решение, под которое ищет инвестора: на базе аэропорта Гостомель создать сервисный центр для обслуживания самолетов (не только ГП Антонов) и грузовой хаб.

“Чем мы интересны? У нас есть выгодное географическое расположение. Мы можем перевозить грузы большими самолетами в европейские хабы, а дальше они будут распространятся небольшими самолетами по регионам“, - сказал Кривоконь.

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Для реализации проекта Антонов намерен привлечь крупные логистические и авиационные компании, однако переговоры еще не велись. “Планируем провести переговоры с крупными логистическими компаниями мирового уровня (DHL, Fedex и т. д.), а также авиакомпаниями, например Turkish Airlines. Потом можно думать и о пассажирском терминале“, - отметил Кривоконь.