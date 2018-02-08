Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Shell прекратил торговлю маслами в аннексированном Крыму

Комментариев: 3
Концерн Shell оценил влияние санкций на свой бизнес в России.
Shell прекращают продажи
Shell прекращают продажи
depositphotos.com

Британско-голландский концерн Shell из-за санкций прекратил продажи масел на территории аннексированного Крыма, но на объемах продаж это почти не сказалось. Об этом заявил генеральный директор российской "дочки" концерна, Шелл нефть, Сергей Стародубцев, сообщает Интерфакс.

Читай также: Россия забрала крымский завод Порошенко

"Для нашего сегмента бизнеса влияние санкций было минимально. Практически не заметно. Мы, например, не продаем топливо в Крыму",- сказал он.

По его словам, объемы продаж масел в Крыму до его оккупации Россией были минимальны и составляли не более 1% от общих продаж на рынке России, которые на текущий момент составляет 120 млн л.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму готовят к приватизации“национализированные“ предприятия.

Поделись:
Теги: Shell, крым, масла, продажи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Liga.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Крымчанин  (аноним)  08.02.2018, 19:35
Оценка:  0
Крымчанин
Ибо нах он нам не нужен .
гость  (аноним)  08.02.2018, 16:59
Оценка:  +1
гость
Да шелл вообще дорогой бренд, есть много заправок не хуже, а цены ниже.
гость  (аноним)  08.02.2018, 16:14
Оценка:  +1
гость
ибо нехрен туда соваться
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь