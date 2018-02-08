Shell прекратил торговлю маслами в аннексированном Крыму

Концерн Shell оценил влияние санкций на свой бизнес в России.

Британско-голландский концерн Shell из-за санкций прекратил продажи масел на территории аннексированного Крыма, но на объемах продаж это почти не сказалось. Об этом заявил генеральный директор российской "дочки" концерна, Шелл нефть, Сергей Стародубцев, сообщает Интерфакс.

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"Для нашего сегмента бизнеса влияние санкций было минимально. Практически не заметно. Мы, например, не продаем топливо в Крыму",- сказал он.

По его словам, объемы продаж масел в Крыму до его оккупации Россией были минимальны и составляли не более 1% от общих продаж на рынке России, которые на текущий момент составляет 120 млн л.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму готовят к приватизации“национализированные“ предприятия.