В ФРГ подделывали регистрации авто для ввоза в Украину - ГФС

В немецком городе Галле прокуратура открыла уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей для ввоза в Украину.

В ГФС сообщили о пресечении попытки незаконного ввоза в Украину автомобилей depositphotos.com

Прокуратура немецкого города Галле открыла уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госфискальной службы Украины.

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"По информации Межрегиональной таможни ГФС в адрес европейских заводов-производителей транспортных средств, прокуратурой города Галле (Германия) возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину", - говорится в сообщении.

Также в ГФС сообщили о пресечении попытки незаконного ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией, полученной на территории ЕС мошенническим образом.

Ранее сообщалось о том, что компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда.