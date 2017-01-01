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В ФРГ подделывали регистрации авто для ввоза в Украину - ГФС

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В немецком городе Галле прокуратура открыла уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей для ввоза в Украину.
В ГФС сообщили о пресечении попытки незаконного ввоза в Украину автомобилей
В ГФС сообщили о пресечении попытки незаконного ввоза в Украину автомобилей
depositphotos.com

Прокуратура немецкого города Галле открыла уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Госфискальной службы Украины.

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"По информации Межрегиональной таможни ГФС в адрес европейских заводов-производителей транспортных средств, прокуратурой города Галле (Германия) возбуждено уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину", - говорится в сообщении.

Также в ГФС сообщили о пресечении попытки незаконного ввоза в Украину автомобилей с иностранной регистрацией, полученной на территории ЕС мошенническим образом.

Ранее сообщалось о том, что компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода Северный поток-2 в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. 

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Теги: украина, германия, закон, автомобили
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Источник: Liga.net

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