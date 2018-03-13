Украина будет добиваться исключения из-под пошлин на сталь в США

Минэкономразвития и Кабмин работают над тем, чтобы украинская металлургическая продукция была исключена из-под действия защитных пошлин, введенных США.

Министерство экономического развития принимает меры, чтобы украинская металлургическая продукция была исключена из-под действия введенных США ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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“Украина и США являются стратегическими партнерами друг для друга. У нас - надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах. Убежден, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под действия защитных пошлин. Со своей стороны правительство и Минэкономразвития сделают все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции на рынок США не претерпел негативных изменений“, - подчеркнул первый вице-премьер Степан Кубив.

“Мы верим, что украинская продукция, для которой американский рынок является традиционным, не является угрозой национальной безопасности США. Работаем над тем, чтобы наша металлургическая продукция была исключена из-под действия введенных США защитных пошлин“, - заявила замминистра экономического развития Наталья Микольская.

Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.