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Украина будет добиваться исключения из-под пошлин на сталь в США

Комментариев: 2
Минэкономразвития и Кабмин работают над тем, чтобы украинская металлургическая продукция была исключена из-под действия защитных пошлин, введенных США.
Украинские чиновники защищают интересы государства
Украинские чиновники защищают интересы государства
depositphotos.com

Министерство экономического развития принимает меры, чтобы украинская металлургическая продукция была исключена из-под действия введенных США ограничительных мер. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

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“Украина и США являются стратегическими партнерами друг для друга. У нас - надежное и взаимовыгодное сотрудничество в торговой, оборонной и инвестиционной сферах. Убежден, что это является весомым аргументом для США, чтобы исключить украинскую металлургическую продукцию из-под действия защитных пошлин. Со своей стороны правительство и Минэкономразвития сделают все возможное, чтобы уровень доступа украинской металлургической продукции на рынок США не претерпел негативных изменений“, - подчеркнул первый вице-премьер Степан Кубив.

“Мы верим, что украинская продукция, для которой американский рынок является традиционным, не является угрозой национальной безопасности США. Работаем над тем, чтобы наша металлургическая продукция была исключена из-под действия введенных США защитных пошлин“, - заявила замминистра экономического развития Наталья Микольская.

Как сообщалось, 8 марта 2018 г президент США Дональд Трамп принял решение ввести с 23 марта дополнительные защитные пошлины в размере 25% на импорт определенных видов металлопродукции происхождением из всех стран, кроме Канады и Мексики, в целях защиты внутреннего рынка США.

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Теги: украина, пошлины, сталь
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Источник: Liga.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.03.2018, 19:49
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гость
Хряк потный проси снисхождения у своих хозяев быстрее.
гость  (аноним)  13.03.2018, 18:59
Оценка:  +2
гость
Трамп уже, наверно, кается. что Украину обидел. Как бы не повесился, бедняга, от угрызений совести.
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