Великобритания ищет способы отказаться от российского газа

Премьер-министр Великобритании заявила, что ее страна ищет других поставщиков газа вместо РФ.

Британия ищет другие страны, кроме России, для поставок газа в рамках мер, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на британской земле. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, сообщает Reuters.

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"Когда мы изучаем наши поставки газа, мы действительно ищем другие страны", - сказала она.

"Мы продолжим обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкую проблему энергетической безопасности", - добавила Мэй.

В этом году Великобритания получила поставки СПГ из России, а в целом Европа получает треть всего газа из России.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме. По решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа.