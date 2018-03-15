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Великобритания ищет способы отказаться от российского газа

Комментариев: 6
Премьер-министр Великобритании заявила, что ее страна ищет других поставщиков газа вместо РФ.
Треть всего газа Европа получает из России
Треть всего газа Европа получает из России
depositphotos.com

Британия ищет другие страны, кроме России, для поставок газа в рамках мер, предпринимаемых Лондоном против России после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на британской земле. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй, сообщает Reuters.

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"Когда мы изучаем наши поставки газа, мы действительно ищем другие страны", - сказала она.

"Мы продолжим обсуждать с Европейским Союзом не только нашу энергетическую безопасность, но и более широкую проблему энергетической безопасности", - добавила Мэй.

В этом году Великобритания получила поставки СПГ из России, а в целом Европа получает треть всего газа из России.

Ранее сообщалось о том, что Нафтогаз выиграл второй суд против Газпрома в Стокгольме. По решению арбитража, Газпром должен компенсировать $4,63 млрд за недопоставку транзитного газа.

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Теги: великобритания, россия, газ
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Источник: Liga.net

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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  15.03.2018, 16:38
Оценка:  0
гость
А че на фотке биг-бен пиздaнской башней прикинулся?
гость  (аноним)  15.03.2018, 16:36
Оценка:  0
гость
ПЕДРОТ-УРОД! Газ не только топливо, но металлургия и химпром! Али мозгов не хватает это осмыслить! ( кстати ты не вонял тут с неделю - от военкома в схроне тырился?
гость  (аноним)  15.03.2018, 16:32
Оценка:  0
гость
О да, педрот! У нас словацкий реверсный газ, а у бритов будет французскиц СПГ с Ямала...(естетстсвенно с наценкой)!
Nesdeshniy    15.03.2018, 16:29
Оценка:  -2
Nesdeshniy
В Словакии говорят газа много, пусть там покупают, скоро и Германия газ найдет....
Peyot    15.03.2018, 16:32
Оценка:  +1
Peyot
та понимаешь ватники до сих пор не поняли что свои газы уже в ближащем будущем они только себе под нос будут пускать. а весь мир будет на альтернативе уже!
Peyot    15.03.2018, 16:25
Оценка:  -1
Peyot
И если мы за пару лет это смогли то Британия это сделает за год))))
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