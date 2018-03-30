lifecell запустил 4G во всех областных центрах Украины
Мобильный оператор lifecell первым в Украине запустил связь 4G во всех областных центрах Украины (кроме городов Донецк и Луганск). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Кроме областных центров связь появилась также в Северодонецке и Краматорске.
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Отмечается, что так как связь 4G запущена в диапазоне 2600 МГц, который покрывает небольшие площади, но позволяет обеспечить высокую скорость большому количеству абонентов, связь не покроет всю территорию городов, а будет работать в местах большого скопления людей.
Для теста сети оператор предоставил абонентам неделю бесплатного пользования.
Киевстар и Vodafone пока не объявляли о запуске, но это будет в ближайшее время.
Ранее сообщалось о том, что Кабмин дал добро на тендер по 4G.
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