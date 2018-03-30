lifecell запустил 4G во всех областных центрах Украины

Для теста сети оператор предоставил абонентам неделю бесплатного пользования.

Запуск более массового 4G в диапазоне 1800 МГц планируется операторами и июле depositphotos.com

Мобильный оператор lifecell первым в Украине запустил связь 4G во всех областных центрах Украины (кроме городов Донецк и Луганск). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Кроме областных центров связь появилась также в Северодонецке и Краматорске.

Читай также: Vodafone Ukraine планирует запустить 4G в ближайшие дни

Отмечается, что так как связь 4G запущена в диапазоне 2600 МГц, который покрывает небольшие площади, но позволяет обеспечить высокую скорость большому количеству абонентов, связь не покроет всю территорию городов, а будет работать в местах большого скопления людей.

Для теста сети оператор предоставил абонентам неделю бесплатного пользования.

Киевстар и Vodafone пока не объявляли о запуске, но это будет в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин дал добро на тендер по 4G.