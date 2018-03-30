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lifecell запустил 4G во всех областных центрах Украины

Комментариев: 2
Для теста сети оператор предоставил абонентам неделю бесплатного пользования.
Запуск более массового 4G в диапазоне 1800 МГц планируется операторами и июле
Запуск более массового 4G в диапазоне 1800 МГц планируется операторами и июле
depositphotos.com

Мобильный оператор lifecell первым в Украине запустил связь 4G во всех областных центрах Украины (кроме городов Донецк и Луганск). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Кроме областных центров связь появилась также в Северодонецке и Краматорске.

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Отмечается, что так как связь 4G запущена в диапазоне 2600 МГц, который покрывает небольшие площади, но позволяет обеспечить высокую скорость большому количеству абонентов, связь не покроет всю территорию городов, а будет работать в местах большого скопления людей.

Для теста сети оператор предоставил абонентам неделю бесплатного пользования.

Киевстар и Vodafone пока не объявляли о запуске, но это будет в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин дал добро на тендер по 4G.

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Теги: 4G, украина
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Источник: Liga.net

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Комментариев (2)
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Dnepr_Dnepr    30.03.2018, 10:49
Оценка:  +3
Dnepr_Dnepr
киевстар пусть 3g хоть сначала доделает)))
ruslanmx    30.03.2018, 11:20
Оценка:  +1
ruslanmx
И не говори!!!
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