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Мобильные операторы рассказали, как проверить 4G-совместимость

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Vodafone, Lifecell и Киевстар рассказали, как проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь 4G.
Для быстрой проверки операторы предложили комбинации
Для быстрой проверки операторы предложили комбинации
depositphotos.com

Украинские мобильные операторы рассказали, как проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь 4G.

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Для быстрой проверки Vodafone, Lifecell и Киевстар предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Для Lifecell это *455#, для Vodafone - *222#, для Kyivstar - *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки поддержки телефоном.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин дал добро на тендер по 4G.

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Теги: 4G, связь, украина
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Источник: Liga.net

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