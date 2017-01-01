Мобильные операторы рассказали, как проверить 4G-совместимость

Vodafone, Lifecell и Киевстар рассказали, как проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь 4G.

Украинские мобильные операторы рассказали, как проверить, поддерживает ли SIM-карта и телефон связь 4G.

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Для быстрой проверки Vodafone, Lifecell и Киевстар предложили комбинации, которые необходимо набрать.

Для Lifecell это *455#, для Vodafone - *222#, для Kyivstar - *245*4# для проверки SIM-карты и *245*5# для проверки поддержки телефоном.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин дал добро на тендер по 4G.