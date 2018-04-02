Google Chrome объявил войну расширениям для майнинга
Компания Google запретит добавление в Chrome Web Store новые расширения для майнинга криптовалюты, а также удалит все существующие продукты. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на микроблог компании.
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Сообщается, что за последние несколько месяцев увеличилось количество расширений, которые внешне предлагают полезные функции, но в себе имеют скрипты для майнинга криптовалюты Monero.
Они работают в фоновом режиме и негативно влияют на общую производительность компьютера, а также потребление электроэнергии, отмечают в компании.
В связи с этим с 2 апреля 2018 года Google ввела запрет на добавление любых приложений для майнинга, а до конца июня 2018-го планирует удалить из Chrome Web Store все уже существующие расширения.
В тоже время ограничения не будут касаться расширений, связанных с технологией блокчейн и не касаются майнинга.
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