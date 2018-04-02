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Google Chrome объявил войну расширениям для майнинга

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2 апреля Google запретила добавление майнинг приложений в Chrome Web Store, а до лета планирует удалить из сервиса все уже существующие.
Google ввела запрет на добавление любых приложений для майнинга
Google ввела запрет на добавление любых приложений для майнинга
depositphotos.com

Компания Google запретит добавление в Chrome Web Store новые расширения для майнинга криптовалюты, а также удалит все существующие продукты. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на микроблог компании.

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Сообщается, что за последние несколько месяцев увеличилось количество расширений, которые внешне предлагают полезные функции, но в себе имеют скрипты для майнинга криптовалюты Monero.

Они работают в фоновом режиме и негативно влияют на общую производительность компьютера, а также потребление электроэнергии, отмечают в компании.

В связи с этим с 2 апреля 2018 года Google ввела запрет на добавление любых приложений для майнинга, а до конца июня 2018-го планирует удалить из Chrome Web Store все уже существующие расширения.

В тоже время ограничения не будут касаться расширений, связанных с технологией блокчейн и не касаются майнинга.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

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Теги: майнинг, Google Chrome, расширения
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Источник: Liga.net

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