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В Украине решили легализовать майнинг

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В Кабмине уверены, что это позволит привлечь дополнительные доходы в бюджет, уменьшить отток квалифицированных IT-специалистов и снизит силовое давление на криптосообщество.
Майнинг узаконят
Майнинг узаконят
depositphotos.com

Первый вице-премьер-министр Степан Кубив поручил внести майнинг (добычу криптовалют) в Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД). Об этом сообщается на официальном сайте Минэкономразвития.

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Как отмечается, правительственный комитет поручил ряду государственных органов наработать необходимые документы, чтобы внести деятельность по майнингу в Национальный классификатор Классификация видов экономической деятельности (КВЭД) с последующим наработкой Концепции о создании благоприятных условий для майнинга в Украине.

“Украина занимает уверенные позиции в мировом криптосообществе, входит в ТОП-14 стран по развитию криптоэкономики и внедрению проектов, основанных на блокчейне. Но наше законодательство не такое прогрессивное, должны начать хотя бы с того, чтобы внести майнинг в классификатор видов экономической деятельности Украины, вывести из тени, где она сейчас находится“, - отметил Кубив.

Вице-премьер добавил, что внесение пункта о деятельности по майнингу в Классификатор деятельности по поддержке функционирования распределенной базы данных должно происходить в классе 63.11 “обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность“, поскольку майнинг предусматривает услуги по поддержке и обеспечении функционирования распределенных реестров данных в т.ч. с использованием технологии блокчейн, обработки данных и смарт-контрактов в распределенных блокчейн-реестрах.

“Таким дополнением Классификатора мы решим проблему детенизации рынка майнинга, привлечем дополнительные доходы в бюджет, уменьшим отток квалифицированных IT-специалистов и уменьшим силовое давление на криптосообщество“, - отметил Степан Кубов.

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Первый вице-премьер-министр также добавил, что сбалансированное решение по этому вопросу требует согласования всех ключевых государственных органов, поэтому поручил Минэкономразвития, Минфину, Минюсту, Минэнергоугля вместе с Госстатом, Агентству электронного управления, НБУ (по согласию), НКЦБФР (по согласию), СБУ (по согласию) разработать соответствующий проект нормативно-правового акта о дополнении Национального классификатора Украины Классификация видов экономической деятельности.

Ранее сообщалось о том, что в НБУ разъяснили статус биткоина в Украине. Оказывается, что для выработки общей позиции относительно правового статуса НБУ начал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга.

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Теги: Легализация, Кабмин Украины, госрегулирование, криптовалюта, майнинг
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Источник: korrespondent.net

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