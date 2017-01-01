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Цукерберг не собирается в отставку

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Его отставки требовал один из акционеров Facebook Скотт Стрингер. Даже если вопрос об отставке учредителя Facebook будет вынесен на собрание акционеров, шансов на это мало.
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг
depositphotos.com/

Глава компании Facebook Марк Цукерберг не собирается уходить в отставку или увольнять сотрудников за утечку данных пользователей. Его заявление 5 апреля цитирует The Guardian.

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Цукерберг заявил, что берет на себя полную ответственность за случившееся.

"Возникла масса вопросов об увольнении персонала. Я начал этот бизнес, и только я отвечаю за все, что здесь происходит", – сказал Цукерберг.

Напомним, СМИ сообщили об утечке данных 50 млн пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. 21 марта глава корпорации Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что Facebook не оправдал доверия пользователей.

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Теги: скандал, Facebook, отставка, Марк Цукерберг, Цукерберг, facebook.com, Cambridge Analytica, утечка данных
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Источник: korrespondent.net

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