Цукерберг не собирается в отставку

Его отставки требовал один из акционеров Facebook Скотт Стрингер. Даже если вопрос об отставке учредителя Facebook будет вынесен на собрание акционеров, шансов на это мало.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг не собирается уходить в отставку или увольнять сотрудников за утечку данных пользователей. Его заявление 5 апреля цитирует The Guardian.

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"Возникла масса вопросов об увольнении персонала. Я начал этот бизнес, и только я отвечаю за все, что здесь происходит", – сказал Цукерберг.

Напомним, СМИ сообщили об утечке данных 50 млн пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. 21 марта глава корпорации Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что Facebook не оправдал доверия пользователей.