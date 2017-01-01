Проверки касаются прав на трансляцию спортивных состязаний. Еврокомиссия допускает нарушение законодательства, которое запрещает создание картелей.

Проведение проверок не означает, что компании виновны в нарушениях, подчеркивают в Еврокомиссии

Еврокомиссия инициировала обыски в ряде медиакомпаний. Об этом сообщили ее представители в ночь на среду, 11 апреля. Проверки состоялись в нескольких странах ЕС и затронули компании. связанные с трансляцией спортивных состязаний.

Читай также: Германия разрешила Северный поток-2. Нафтогаз отреагировал

По мнению инспекторов, некоторые медиакомпании "могли нарушить законодательство ЕС, которое запрещает создание картелей и применение ограничительных деловых практик". При этом проведение проверок не означает, что компании виновны в нарушении законодательства, подчеркивают в Еврокомиссии.

Fox Network Group, дочерняя компания 21st Century Fox, выразила готовность сотрудничать с инспекторами. По информации газеты The Daily Telegraph, в ходе обысков из лондонского офиса FNG могли изъять часть документов.

Отмечается, что трансляции спортивных состязаний являются прибыльным бизнесом. Стоимость прав на эксклюзивный показ мероприятия высшего уровня может достигать нескольких миллиардов евро.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила Украине миллиард евро.