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Под санкции попал главный расчетный банк между Россией и Сирией - СМИ

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Ограничительные меры применяются из-за того, что банк принадлежит Рособоронэкспорту, поставляющему в Сирию оружие на миллиарды долларов.
Под санкции США попал банк Российская финансовая корпорация
Под санкции США попал банк Российская финансовая корпорация
depositphotos.com

Под американские санкции попал банк Российская финансовая корпорация - главный банк для проведения расчетов между Сирией и РФ. Об этом в четверг, 12 апреля, пишет The Bell со ссылкой на несколько источников.

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Американское правительство обосновало включение банка РФК в санкционные списки тем, что он принадлежит Рособоронэкспорту, который поставил в Сирию оружие на миллиарды долларов, а также оказывал материальную, финансовую и технологическую поддержку правительству страны.

Источники указывают, что через РФК выполнялись межправительственные расчеты между Россией и Сирией.

"Другие банки, через которые можно было проводить такие расчеты, мне неизвестны", - сказал один из собеседников издания. 

Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.

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Теги: Россия, Россия-США, банк, Сирия, санкции, Конфликт в Сирии, санкции против России, Россия в Сирии
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Источник: korrespondent.net

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