Под санкции попал главный расчетный банк между Россией и Сирией - СМИ
Под американские санкции попал банк Российская финансовая корпорация - главный банк для проведения расчетов между Сирией и РФ. Об этом в четверг, 12 апреля, пишет The Bell со ссылкой на несколько источников.
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Американское правительство обосновало включение банка РФК в санкционные списки тем, что он принадлежит Рособоронэкспорту, который поставил в Сирию оружие на миллиарды долларов, а также оказывал материальную, финансовую и технологическую поддержку правительству страны.
Источники указывают, что через РФК выполнялись межправительственные расчеты между Россией и Сирией.
"Другие банки, через которые можно было проводить такие расчеты, мне неизвестны", - сказал один из собеседников издания.
Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.
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