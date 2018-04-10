После введения санкций в России обвалился рубль

Рубль резко падает к евро и доллару. Эксперты связывают это с внешнеполитическим конфликтом вокруг России. Отмечается, что темпы падения рекордные за несколько месяцев.

В России на геополитических рисках в понедельник, 9 апреля, стремительно падает в цене рубль, свидетельствуют данные торгов.

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Таким образом биржа отреагировала на введения на прошлой неделе новых санкций против некоторых бизнесменов и российских компаний.

Курс доллара расчетами "завтра" к 12.37 повышался на 1,02 рубля - до 59,18 рубля, курс евро - на 1,25 рубля - до 72,63 рубля, следует из данных Московской биржи. Темпы снижения рекордные за несколько месяцев.

Ранее в понедельник доллар повышался до 59,31 рубля - максимума с 12 декабря 2017 года, а евро - до 72,82 рубля - с 16 сентября 2016 года.

Ранее сообщалось о том, что санкции США могут помешать белорусам купить Сбербанк Украина.