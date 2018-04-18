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Киевэнерго задолжало Нафтогазу пять миллиардов

Комментариев: 2
Половина суммы долга – государственная задолженность по выплате компенсаций. Долги потребителей перед Киевэнерго по состоянию на 1 апреля – 4,8 млрд гривен.
Долги Киевэнерго перед Нафтогазом стремительно растут
Долги Киевэнерго перед Нафтогазом стремительно растут
depositphotos.com

Компания Киевэнерго накопила перед Нафтогазом долг в размере в 4,7 млрд гривен. Об этом на брифинге сказал директор дочерней компании Киевэнерго – Киевской энергоснабжающей компании – Андрей Таляр, сообщают Українські новини в среду, 18 апреля.

"Долг перед Нафтогазом составляет 4,7 млрд грн", – заявил он.

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При этом половину из этой суммы составляет государственная задолженность по выплате компенсаций. Задолженность потребителей перед Киевэнерго по состоянию на 1 апреля составляет 4,8 млрд гривен.

Отмечается, что в декабре 2017 года Киевэнерго констатировала задолженность предприятия перед Нафтогазом в сумме 3,1 млрд гривен.

Напомним, 70% теплосетей Киева нуждаются в замене.

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Теги: Киев, Нафтогаз, долги, КиевЭнерго, долг, компенсация, задолженность
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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DARTOV    18.04.2018, 16:47
Оценка:  0
DARTOV
Просто нужно тарифы сделать обгрунтованные и все, т.е. уменьшить их в пять раз и не надо никаких субсидий. Ну и обязать короля Ахмета выплатить все миллиарды, что были списаны ему за 10 лет, то нам хватит их, чтобы не платить года три вообще за коммуналку.
гость  (аноним)  18.04.2018, 16:18
Оценка:  -1
гость
Так компенсации вроде монетизировали, значит потребители сами платить обязаны в полноразмерной монете!
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