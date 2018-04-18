Киевэнерго задолжало Нафтогазу пять миллиардов

Половина суммы долга – государственная задолженность по выплате компенсаций. Долги потребителей перед Киевэнерго по состоянию на 1 апреля – 4,8 млрд гривен.

Компания Киевэнерго накопила перед Нафтогазом долг в размере в 4,7 млрд гривен. Об этом на брифинге сказал директор дочерней компании Киевэнерго – Киевской энергоснабжающей компании – Андрей Таляр, сообщают Українські новини в среду, 18 апреля.

"Долг перед Нафтогазом составляет 4,7 млрд грн", – заявил он.

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При этом половину из этой суммы составляет государственная задолженность по выплате компенсаций. Задолженность потребителей перед Киевэнерго по состоянию на 1 апреля составляет 4,8 млрд гривен.

Отмечается, что в декабре 2017 года Киевэнерго констатировала задолженность предприятия перед Нафтогазом в сумме 3,1 млрд гривен.

Напомним, 70% теплосетей Киева нуждаются в замене.