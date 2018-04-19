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Нафтогаз назвал цену ГТС Украины

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Нафтогаз, как единоличный акционер Укртрансгаза, утвердил его оценку стоимости газо-транспортной системы Украины в 327,9 миллиардов гривен.
Нафтогаз назвал цену ГТС
Нафтогаз назвал цену ГТС
depositphotos.com/

Газотранспортная система Украины стоит 327,9 миллиардов гривен - во столько ее оценил Нафтогаз. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает замначальника департамента энергоэффективности Нафтогаза Алексей Хабатюк на своей странице в Facebook.

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Нафтогаз как единоличный акционер Укртрансгаза принял решение об оценке системы. Об этом говорится в решении компании, фотокопию которого опубликовал Хабатюк.

"Утвердить рыночную стоимость основных средств общества в сумме 327 миллиардов 921 миллион гривен (в том числе активы, которые находятся на неподконтрольной Украине территории — 12,3 миллиарда гривен, или 471 миллионов долларов) по состоянию на 31.12.17", - говорится в опубликованном документе.

Напомним, 70% теплосетей Киева нуждаются в замене.
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Теги: ГТС, Нафтогаз, цена, Укртрансгаз
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  19.04.2018, 13:17
Оценка:  -1
гость
Нахтотгаз подобен онанисту - Удовольствие ограничиваетсч фантазией... По факту нужно считать по цене металлолома+стоимость обслуживающего персонала по расценкам поляков.
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