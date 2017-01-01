Блокировка Telegram в РФ: на Роскомнадзор подали первый иск

На Роскомнадзор и Минфин России из-за блокировки Telegram подал судебный иск бизнесмен Александр Вихарев. Он требует возместить ему ущерб в размере 5 млн рублей.

В РФ зафиксировали первый иск на Роскомнадзор из-за блокировки Telegram depositphotos.com

В России бизнесмен Александр Вихарев подал судебный иск на Роскомнадзор и Минфин страны с требованием возместить ущерб в размере 5 млн руб. Об этом в пятницу, 27 апреля, сообщает ТАСС.

К этой сумме, по версии бизнесмена, привели перебои в работе его интернет-площадок, вызванные блокировкой Telegram.

Читай также: За неделю блокировки просмотры Telegram-каналов в РФ упали на 76%

Согласно тексту искового заявления, массовые блокировки привели к тому, что клиенты не смогли зарегистрироваться на интернет-площадке бизнесмена и "получить доступ к объектам инвестирования". Из-за этого уменьшились возможности компании по работе с клиентами и снизилась "пропускная способность". В результате перебоев компании был нанесен "большой ущерб", говорится в заявлении.

В то же время в картотеке дел исковое заявление на Роскомнадзор пока отсутствует.

О намерении подать жалобу в Генпрокуратуру РФ на действия Роскомнадзора в своем Facebook сообщил и основатель коммуникационного агентства SNMG Денис Терехов.

"Агентство SNMG готовит жалобу в Генеральную прокуратуру на действия Роскомнадзора, которые привели к угрозе невыполнения сразу нескольких контрактов (в том числе двух госконтрактов)", - написал он.

Напомним, 16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки Telegram по решению Таганского суда Москвы. Сопутствующие блокировки коснулись IP-адресов хостинг-провайдеров Google и Amazon.