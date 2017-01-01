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В России началась блокировка Telegram

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Процесс блокировки мессенджера Telegram начался и может занять несколько часов, заявили в Роскомнадзоре.
Процесс блокировки может занять несколько часов
Процесс блокировки может занять несколько часов
depositphotos.com

Роскомнадзор потребовал от операторов связи начать блокировать доступ к мессенджеру Telegram в России. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте, пишет Лига.

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Роскомнадзор указывает, что получил решение Таганского районного суда об ограничении доступа к мессенджеру. "В связи с этим информация о данных интернет-ресурсах в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа", - сказано в сообщении. 

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что процесс блокировки может занять несколько часов.

Ведомство также потребовало от Apple и Google удалить приложение Telegram из своих магазинов.

Ранее сообщалось о том, что рубль падает на фоне санкций.

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Теги: Telegram, россия, блокировка
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