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Угроза запрета Telegram: в РФ начался бум VPN и прокси-серверов

Комментариев: 3
13 апреля в России могут заблокировать Telegram. По прогнозам специалистов, VPN или прокси-сервисы установят более 50% пользователей, которые продолжат пользоваться мессенджером.
В России собираются заблокировать Telegram
В России собираются заблокировать Telegram
depositphotos.com
В последние два дня в России растет популярность прокси-серверов и VPN. Эти сервиса стали чаще скачивать перед заседанием суда 13 апреля по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram, пишут Ведомости.

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Так, раньше число установок бота для Telegram Socks5 Bot в России достигало двух тысяч в день, 11 апреля прокси-бот установили более семи тысяч пользователей, 12 апреля – более 67 тысяч.

 
По оценке основателя сервиса комьюнити-аналитики Combot Федора Скуратова, VPN или прокси-сервисы в России установят более 50% пользователей, которые продолжат пользоваться мессенджером.
 
Неделю назад у компании-разработчика решений в области кибербезопасности Veesecurity было около девяти тысяч пользователей прокси-сервера, а сейчас клиентская база составляет 1,5 миллиона, сообщил основатель компании Александр Литреев.
 
По данным MediaScope, аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии в феврале составляла 12,2 миллиона человек, по данным Combot, в марте мессенджером пользовались 15 миллионов россиян.
 
Ранее сообщалось о том. что рубль падает на фоне санкций.
 
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Теги: Россия, блокировка, Мессенджер, блокировка сайтов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  13.04.2018, 13:52
Оценка:  0
гость
НАСРАТЬ НА ЕБ...ЧИЙ КАЦАПСТАН!!!
Peyot    13.04.2018, 13:43
Оценка:  -1
Peyot
представляю как будут гореть пуканы у руских когда маск запустит свой глобалнет и руские смогут читать правду о себе со всего мира без цензуры как сейчас)))))
para-trooper    13.04.2018, 13:29
Оценка:  +2
para-trooper
VPN?
Так в России его использование тоже запретили!
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