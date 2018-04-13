Угроза запрета Telegram: в РФ начался бум VPN и прокси-серверов

13 апреля в России могут заблокировать Telegram. По прогнозам специалистов, VPN или прокси-сервисы установят более 50% пользователей, которые продолжат пользоваться мессенджером.

В последние два дня в России растет популярность прокси-серверов и VPN. Эти сервиса стали чаще скачивать перед заседанием суда 13 апреля по иску Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram, пишут Ведомости

Читай также: Рубль обвалился до двухлетних минимумов Так, раньше число установок бота для Telegram Socks5 Bot в России достигало двух тысяч в день, 11 апреля прокси-бот установили более семи тысяч пользователей, 12 апреля – более 67 тысяч.

По оценке основателя сервиса комьюнити-аналитики Combot Федора Скуратова, VPN или прокси-сервисы в России установят более 50% пользователей, которые продолжат пользоваться мессенджером.

Неделю назад у компании-разработчика решений в области кибербезопасности Veesecurity было около девяти тысяч пользователей прокси-сервера, а сейчас клиентская база составляет 1,5 миллиона, сообщил основатель компании Александр Литреев.

По данным MediaScope, аудитория Telegram в России с учетом пользователей десктопной версии в феврале составляла 12,2 миллиона человек, по данным Combot, в марте мессенджером пользовались 15 миллионов россиян.