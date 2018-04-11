Рубль обвалился до двухлетних минимумов
Рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка властями США.
Доллар и евро продолжили активный рост на Московской бирже в среду утром, 11 апреля. Как сообщает Интерфакс, курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 5 декабря 2016 года, евро в моменте превысил отметку 80 рублей впервые с 10 марта 2016 года.
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На пике роста в первые минуты торгов курс доллара США достигал 64,7675 рублей, что на 1,745 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 80,1475 рублей, поднявшись почти на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 2 рубля – до 71,69 рубля – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том. что рубль падает на фоне санкций.
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ты еще советские отчеты приложи, историк ))
сильно отстаешь от жизни, дядя.
сейчас ситуация уже совсем другая.
Для Вкраїни як отрута.
Дуже добре, що тепер
Пав під доларом рубель.
Новина прийшла уранці,
Що карбованець поганий
Гине вже навіки…
Сраний