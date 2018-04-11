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Рубль обвалился до двухлетних минимумов

Комментариев: 7
Рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка властями США.
В России происходит обвал рубля
В России происходит обвал рубля
depositphotos.com

Доллар и евро продолжили активный рост на Московской бирже в среду утром, 11 апреля. Как сообщает Интерфакс, курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые с 5 декабря 2016 года, евро в моменте превысил отметку 80 рублей впервые с 10 марта 2016 года.

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На пике роста в первые минуты торгов курс доллара США достигал 64,7675 рублей, что на 1,745 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 80,1475 рублей, поднявшись почти на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 2 рубля – до 71,69 рубля – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том. что рубль падает на фоне санкций.
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Теги: Россия, доллар, евро, Девальвация рубля, рубль, курс рубля, курс долара, курс доллара к рублю, падение рубля
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  11.04.2018, 14:50
Оценка:  +2
гость
гость (аноним) 11.04.2018, 14:28
ты еще советские отчеты приложи, историк ))
сильно отстаешь от жизни, дядя.
сейчас ситуация уже совсем другая.
Глод    11.04.2018, 14:29
Оценка:  +2
Глод
Та російськая валюта
Для Вкраїни як отрута.
Дуже добре, що тепер
Пав під доларом рубель.
гость  (аноним)  11.04.2018, 14:28
Оценка:  -3
гость
Ожидаем закономерного падения хрювны... Многолетний мониторинг укралинского валютного рынка говорит о том что моська(хрювна) следует за слоном-(РУБЛЕМ) и визжит на него!
Кайдаш    11.04.2018, 13:53
Оценка:  +5
Кайдаш
И нефть не помогла...
Глод    11.04.2018, 13:43
Оценка:  +1
Глод
Наливай по повній склянці,
Новина прийшла уранці,
Що карбованець поганий
Гине вже навіки…
Сраний
Peyot    11.04.2018, 13:31
Оценка:  +3
Peyot
кремлеботы че молчите? консервами запасаетесь?
Кайдаш    11.04.2018, 13:53
Оценка:  +4
Кайдаш
Рисом....
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