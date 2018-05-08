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Илон Маск выкупил 33 тысячи акций Tesla

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Акции были выкуплены с открытого рынка. Таким образом Маск решил продемонстрировать уверенность в экономических перспективах своей компании.
Илон Маск выкупил 33 тысячи акций Tesla
depositphotos.com

Основатель компании Tesla Илон Маск купил 33 тысяч акций своей компании, которые стоили ему 9,9 миллиона долларов, сообщает телеканал CNN.

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Купленные акции не повлияли на долю Маска в компании: он остается ведущим держателем активов Tesla с 22% акций. Новые акции увеличили долю Маска меньше, чем на десятую часть одного процента.

Отмечается, что обычно исполнительные директора не покупают акции своих компаний на открытом рынке. Считается, что таким образом Маск решил продемонстрировать уверенность в экономических перспективах своей компании.

Напомним, чистый убыток Tesla по итогам первого квартала 2018 года составил более 709,5 миллиона долларов, что более чем вдвое превышает потери компании за январь-март прошлого год.

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Теги: акции, Tesla Motors, акции компании, Илон Маск
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Источник: korrespondent.net

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