Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Польша начала расследование против Газпрома

Комментариев: 0
Российскую газовую компанию и ее партнеров по строительству Северного потока-2 подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.
В Польше расследуют строительство Северного потока-2
В Польше расследуют строительство Северного потока-2
depositphotos.com

В отношении Газпрома и пяти компаний, финансирующих Северный поток-2 в Польше начато антимонопольное расследование. Его проводит Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK). Об этом сообщает пресс-служба UOKiK.

Читай также: В НАТО обсудили энергетическую безопасность Украины

Ранее Польша не разрешила участникам проекта создать совместное предприятие для строительства газопровода на территории страны. После этого Газпром, Shell, Uniper, Wintershall и другие участники консорциума отозвали соответствующую заявку.

Однако, как полагает UOKiK, несмотря на это, компании все же продолжили финансирование строительства Северного потока, что считается нарушением антимонопольного законодательства. Если данный факт подтвердится, консорциуму грозит штраф до 10 процентов от суммы годового оборота.

Кроме того, антимонопольное ведомство может распорядиться продать часть активов партнерства и распустить его.

Второй Северный поток должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Первый Северный поток транспортирует 55 миллиардов кубометров газа в год по двум ниткам, второй газопровод рассчитан на такую же мощность.

Ранее в России не исключили строительство Северного потока-3

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Польша, расследование, Северный поток, антимонопольне законодавство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь