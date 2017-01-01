Польша начала расследование против Газпрома

Российскую газовую компанию и ее партнеров по строительству Северного потока-2 подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

В отношении Газпрома и пяти компаний, финансирующих Северный поток-2 в Польше начато антимонопольное расследование. Его проводит Польское Управление по охране конкуренции (UOKiK). Об этом сообщает пресс-служба UOKiK.

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Ранее Польша не разрешила участникам проекта создать совместное предприятие для строительства газопровода на территории страны. После этого Газпром, Shell, Uniper, Wintershall и другие участники консорциума отозвали соответствующую заявку.

Однако, как полагает UOKiK, несмотря на это, компании все же продолжили финансирование строительства Северного потока, что считается нарушением антимонопольного законодательства. Если данный факт подтвердится, консорциуму грозит штраф до 10 процентов от суммы годового оборота.

Кроме того, антимонопольное ведомство может распорядиться продать часть активов партнерства и распустить его.

Второй Северный поток должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Первый Северный поток транспортирует 55 миллиардов кубометров газа в год по двум ниткам, второй газопровод рассчитан на такую же мощность.

Ранее в России не исключили строительство Северного потока-3.