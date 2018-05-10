ZTE прекращает продажи смартфонов из-за американских санкций

Компания может стать первой жертвой "новой холодной войны" между Китаем и Соединенными Штатами.

Китайская компания ZTE прекратила крупную операционную деятельность, после того, как глава Белого дома Дональд Трамп запретил ей использовать компоненты, произведенные в США. Компания может стать первой жертвой “новой холодной войны“ между Китаем и Соединенными Штатами, пишет New York Times со ссылкой на источники.

Читай также: РФ намерена извлечь выгоду из торговой войны США и Китая По данным издания, на прошлой неделе компания приостановила производство смартфонов и прекратила торговлю акциями на несколько недель. Однако в ZTE отказались комментировать эту информацию.

Компания ZTE - второй по величине производитель телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов в Китае (четвертый в США). Ведет свой бизнес в более чем 160 странах. Имеет 13 собственных научно-исследовательских центров в Китае, США, Швеции и Корее. Более 10% годового дохода ZTE направляет на научно-исследовательскую деятельность. Компания сотрудничает с Intel, Microsoft, IBM, Alcatel, Qualcomm, Analog Devices, Accenture, Texas Instruments, Freescale, Agere Systems, и ADI.

Напомним, 23 марта в Штатах начали действовать ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%.