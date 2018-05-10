Газпром остановит газопровод Голубой поток

В течение одной недели – с 15 по 23 мая – будет полностью прекращена транспортировка газа по морской магистрали.

Российский Газпром с 14 мая начнет масштабные ремонтные работы на морском газопроводе из России в Турцию Голубой поток. Они продлятся две недели – по 27 мая, сообщает Интерфакс в четерг, 10 мая.

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При этом в течение одной недели – с 15 по 23 мая – будет полностью прекращена транспортировка газа по морской магистрали.

“С 15 по 23 мая на объектах газопровода Голубой поток будет проводиться комплекс плановых работ, поставки газа по газопроводу в этот период будут приостановлены“, – сообщили в управлении информации Газпрома.

Промышленные поставки газа по Голубому потоку начались в феврале 2003 года. Сейчас на него приходится около половины экспорта российского газа в Турцию. В 2017 году по Голубому потоку транспортирован рекордный объем – 15,8 млрд куб. м газа, что соответствует почти полной загрузке проектной мощности – 16 млрд куб. м газа в год.

Напомним, в прошлом году на две недели Россия останавливала на ремонт газопровод Северный поток. В этот период Газпром резко нарастил экспорт через украинскую ГТС. В следующий раз Северный поток остановится 17-31 июля нынешнего года.