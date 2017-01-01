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Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

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Пятый энергоблок отключен от сети на 83 суток для проведения планового капитального ремонта.
Запорожская АЭС отключила блок №5 на ремонт
Запорожская АЭС отключила блок №5 на ремонт
depositphotos.com

Запорожская атомная электростанция в 00:01 в понедельник, 14 мая, отключила от сети пятый энергоблок для проведения планового капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Энергоблок отключен от сети для проведения планового капитального ремонта продолжительностью 83 суток.

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Таким образом, по состоянию на утро понедельника в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3870 МВт.

"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Украине собираются ликвидировать тысячу госпредприятий.

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Теги: ремонт, АЭС, отключение, Запорожская АЭС
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Источник: korrespondent.net

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