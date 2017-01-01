Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
Пятый энергоблок отключен от сети на 83 суток для проведения планового капитального ремонта.
Запорожская атомная электростанция в 00:01 в понедельник, 14 мая, отключила от сети пятый энергоблок для проведения планового капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба станции.
Энергоблок отключен от сети для проведения планового капитального ремонта продолжительностью 83 суток.
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Таким образом, по состоянию на утро понедельника в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3870 МВт.
"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.
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