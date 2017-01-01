Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок

Пятый энергоблок отключен от сети на 83 суток для проведения планового капитального ремонта.

Запорожская атомная электростанция в 00:01 в понедельник, 14 мая, отключила от сети пятый энергоблок для проведения планового капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Энергоблок отключен от сети для проведения планового капитального ремонта продолжительностью 83 суток.

Читай также: На Хмельницкой АЭС проведут тактические учения

Таким образом, по состоянию на утро понедельника в работе находятся 4 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 3870 МВт.

"Энергоблоки работают в штатном режиме, замечаний к работе основного оборудования энергоблоков и персонала нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Украине собираются ликвидировать тысячу госпредприятий.