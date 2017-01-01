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Booking закрыл возможность бронирования в Крыму

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Сервис исключил возможность онлайн-бронирования жилья на полуострове из-за санкцкий Евросоюза.
Booking.com полностью перестал работать в Крыму
Booking.com полностью перестал работать в Крыму
depositphotos.com

Сервис по бронированию жилья Booking.com закрыл возможность онлайн-бронирования отелей в Крыму.

При попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру на полуострове на сайте появляется сообщение: “К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха“.

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В то же время, владелица одного из хостелов в Судаке опубликовала в Facebook официальный ответ от сервиса, где объясняется, что бронирование ограничили из-за санкции Евросоюза.

“Компания Booking.com всегда стремится соблюдать все соответствующие и действующие законы, действующие на территории, где она работает. Поскольку Booking.com B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.com запрещено предлагать любые услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму“, - говорится в ответе компании.

Также администрация сервиса добавила, что в ближайшее время будут удалены все отзывы гостей о помещениях на оккупированном полуострове.

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Теги: ЕС, туризм, Крым, жилье, отели, аренда жилья, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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