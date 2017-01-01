Booking закрыл возможность бронирования в Крыму

Сервис исключил возможность онлайн-бронирования жилья на полуострове из-за санкцкий Евросоюза.

Сервис по бронированию жилья Booking.com закрыл возможность онлайн-бронирования отелей в Крыму.

При попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру на полуострове на сайте появляется сообщение: “К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха“.

Читай также: В ВТБ не видят смысла выходить на рынок Крыма В то же время, владелица одного из хостелов в Судаке опубликовала в Facebook официальный ответ от сервиса, где объясняется, что бронирование ограничили из-за санкции Евросоюза.

“Компания Booking.com всегда стремится соблюдать все соответствующие и действующие законы, действующие на территории, где она работает. Поскольку Booking.com B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.com запрещено предлагать любые услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму“, - говорится в ответе компании.

Также администрация сервиса добавила, что в ближайшее время будут удалены все отзывы гостей о помещениях на оккупированном полуострове.