Booking закрыл возможность бронирования в Крыму
Сервис по бронированию жилья Booking.com закрыл возможность онлайн-бронирования отелей в Крыму.
При попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру на полуострове на сайте появляется сообщение: “К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха“.
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В то же время, владелица одного из хостелов в Судаке опубликовала в Facebook официальный ответ от сервиса, где объясняется, что бронирование ограничили из-за санкции Евросоюза.
“Компания Booking.com всегда стремится соблюдать все соответствующие и действующие законы, действующие на территории, где она работает. Поскольку Booking.com B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.com запрещено предлагать любые услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму“, - говорится в ответе компании.
Также администрация сервиса добавила, что в ближайшее время будут удалены все отзывы гостей о помещениях на оккупированном полуострове.
Ранее сообщалось о том, что Украина включила в санкционный список олигархов РФ.
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