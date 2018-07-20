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АЭС в Украине начала работать на топливе из США

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Южно-Украинская АЭС частично использовала ядерное топливо из Westinghouse на протяжении 13 лет.
Сейчас на Южно-Украинской АЭС работает два энергоблока из трех
Сейчас на Южно-Украинской АЭС работает два энергоблока из трех
depositphotos.com

Третий блок Южно-Украинской АЭС в Николаевской области стал первым в Украине, который работает только на топливных сборках американской компании Westinghouse. Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома в четверг, 19 июля.

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"В ходе планово-предупредительного ремонта, который завершился 16 июля, в активную зону энергоблока загружены 163 топливные сборки Westinghouse модифицированной конструкции (ТВС-WR). Замечаний в процессе загрузки не обнаружено, 18 июля блок выведен на полную мощность", – говорится в сообщении.

До этого в указанном реакторе в смешанном цикле находилось топливо и российской компании ТВЭЛ. В целом Южно-Украинская АЭС частично использует топливо из Westinghouse на протяжении 13 лет.

К 2020 году планируется полностью перевести на топливо из Westinghouse второй блок Южно-Украинской и четыре энергоблока Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось о том, что Украина за квартал потратили 70 миллионов долларов на ядерное топливо из России.

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Теги: Украина, США, АЭС, реактор, ядерное топливо, Запорожская АЭС, Южно-Украинская АЭС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.07.2018, 12:23
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гость
Shurat44 20.07.2018, 12:14
Вы ошиблись в терминах, сменили партнера на хозяина.
Shurat44    20.07.2018, 12:44
Оценка:  +2
Shurat44
100%. за такой коммент вы получите от "патриотов" больше минусов чем я.
Shurat44    20.07.2018, 12:14
Оценка:  0
Shurat44
не рабы сменили рабовладельца.
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