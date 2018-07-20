Нафтогаз не пойдет на мировую с Газпромом

Нафтогаз предлагает Газпрому оплатить компенсацию и остановить строительство Северного потока - 2, а потом говорить о мировом соглашении.

Мировой с Газпромом не будет, заверили в Нафтогазе depositphotos.com

Мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом относительно уже принятых Стокгольмским арбитражем решений не является возможным. Об этом в пятницу, 20 июля, заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

Читай также: В Нафтогазе заявили, что их руководство получило еще не всю премию "Как мы сказали Газпрому на трехсторонней встрече, мировое соглашение относительно уже принятых арбитражем решений не является возможным. Это даже противоречит сущности мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем", - заявил он.

Кроме того, в арбитраж был подан новый иск НАК по Газпрому с требованием компенсации более 12 млрд долларов. И, как отметил Витренко, если Газпром хочет заключить мировое соглашение по новых арбитражных процессах, он может оплатить НАК компенсацию во внесудебном порядке.

Читай также: Нафтогаз получил рекордную прибыль за 2017 год

Вместе с тем, он добавил, что это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года.

"Ну если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство Северного потока - 2, как политического и антиконкурентного проекта", - считает Витренко.