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Нафтогаз не пойдет на мировую с Газпромом

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Нафтогаз предлагает Газпрому оплатить компенсацию и остановить строительство Северного потока - 2, а потом говорить о мировом соглашении.
Мировой с Газпромом не будет, заверили в Нафтогазе
Мировой с Газпромом не будет, заверили в Нафтогазе
depositphotos.com

Мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом относительно уже принятых Стокгольмским арбитражем решений не является возможным. Об этом в пятницу, 20 июля, заявил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко в Facebook.

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"Как мы сказали Газпрому на трехсторонней встрече, мировое соглашение относительно уже принятых арбитражем решений не является возможным. Это даже противоречит сущности мировых соглашений - нужно было о них договариваться до принятия окончательного решения арбитражем", - заявил он.

Кроме того, в арбитраж был подан новый иск НАК по Газпрому с требованием компенсации более 12 млрд долларов. И, как отметил Витренко, если Газпром хочет заключить мировое соглашение по новых арбитражных процессах, он может оплатить НАК компенсацию во внесудебном порядке.

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Вместе с тем, он добавил, что это не может задерживать трехсторонние переговоры по транзиту после 2019 года.

"Ну если кто-то хочет искусственно эти переговоры затягивать или откладывать, то должно быть отложено и строительство Северного потока - 2, как политического и антиконкурентного проекта", - считает Витренко.

Напомним, Счетная палата Украины планирует провести аудит премии сотрудникам Нафтогаза в размере $45,6 млн, которую назначил наблюдательный совет компании за их вклад в победу в судебной споре с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.
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Теги: газ, Газпром, Нафтогаз, Северный поток, газовые контракты, транзит газа, газовые переговоры, Стокгольмский арбитраж
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.07.2018, 15:30
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гость
пресуйте их пока газпром полностью за долни не перейдет нам. а там уже сами решим вереным или юным потоком поставлять газ в ЕС.
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