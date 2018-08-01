Авиакомпании должны украинцам €2 млн за задержки рейсов

С начал года во всем мире из-за проблем в работе авиаперезчиков пострадали 4,5 миллионов пассажиров.

В первом полугодии от задержки, отмены и овербукинга рейсов во всем мире пострадали 4,5 млн авиапассажиров, общий размер компенсации, которую им должны выплатить авиакомпании, составляет 1,9 млрд евро, сообщает AirHelp, компания по выплате компенсаций за сорванные рейсы.

Читай также: Украинские авиакомпании эксплуатируют 35 "старых" самолетов Суммарный размер компенсации, которую перевозчики должны выплатить авиапутешественникам всего мира, по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на почти на 500 млн евро.

На территории Украины за указанный период было отменено и задержано 96 рейсов; от сорванных рейсов пострадали 6417 пассажиров; суммарный размер компенсации, которая им полагается, составляет около 2 млн евро.

Как отмечают в компании, одним из этих факторов могло стать решение Европейского суда, согласно которому авиакомпании должны нести ответственность за забастовки своих сотрудников, то есть такие забастовки более не считаются исключительными обстоятельствами, освобождающими перевозчиков от ответственности выплачивать пассажирам компенсацию за сорванный рейс.

Читай также: Забастовка Ryanair затронула десятки тысяч пассажиров Пассажирам, которые пострадали от задержки или отмены рейса или от отказа в перевозке, может полагаться финансовая компенсация в размере до 600 евро на человека при соблюдении определенных условий: либо аэропорт вылета должен находиться в границах Евросоюза, либо перевозчик должен базироваться в Евросоюзе и совершать рейс с прилетом в аэропорт на территории Евросоюза.

Помимо этого, задержка рейса должна была произойти по вине авиакомпании. Заявку на получение компенсации можно подать в течение трех лет с даты сорванного рейса, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что аэропорт Киев обвинил НАБУ в аварии самолета.