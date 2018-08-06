Глава Нафтогаза заявил о постоянных угрозах

Служба безопасности Нафтогаза повысила степень мер безопасности Коболева. Глава компании начал использовать бронированный автомобиль Cadillac Escalade.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев регулярно получает угрозы в свой адрес. Об этом он сказал в интервью Экономической правде, сообщается в понедельник, 6 августа.

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"Мне регулярно поступают разные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу", – сказала Коболев.

На уточняющий вопрос, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, Коболев ответил: "Я не могу это комментировать".

Ранее служба безопасности Нафтогаза повысила степень мер безопасности Коболева. Основное внимание было уделено предотвращению внешних угроз его жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой Нафтогаза бронированного автомобиля Cadillac Escalade.

Напомним, Счетная палата Украины планирует провести аудит премии сотрудникам Нафтогаза в размере $45,6 млн, которую назначил наблюдательный совет компании за их вклад в победу в судебной споре с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.