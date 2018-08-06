Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава Нафтогаза заявил о постоянных угрозах

Комментариев: 4
Служба безопасности Нафтогаза повысила степень мер безопасности Коболева. Глава компании начал использовать бронированный автомобиль Cadillac Escalade.
Андрей Коболев отказался комментировать, имеют ли угрозы связь с Россией
Андрей Коболев отказался комментировать, имеют ли угрозы связь с Россией
facebook.com

Глава Нафтогаза Андрей Коболев регулярно получает угрозы в свой адрес. Об этом он сказал в интервью Экономической правде, сообщается в понедельник, 6 августа.

Читай также: Руководство Нафтогаза разделило вознаграждение в 127 млн гривен

"Мне регулярно поступают разные угрозы. Повышение безопасности было запланировано давно. Какая из угроз стала последней, я даже сказать не могу", – сказала Коболев.

На уточняющий вопрос, имеют ли угрозы опосредованную связь с Россией, Коболев ответил: "Я не могу это комментировать".

Ранее служба безопасности Нафтогаза повысила степень мер безопасности Коболева. Основное внимание было уделено предотвращению внешних угроз его жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой Нафтогаза бронированного автомобиля Cadillac Escalade.

Напомним, Счетная палата Украины планирует провести аудит премии сотрудникам Нафтогаза в размере $45,6 млн, которую назначил наблюдательный совет компании за их вклад в победу в судебной споре с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

Эта же новость на КорреспонденТ.biz
Поделись:
Теги: Нафтогаз, безопасность, угроза, угрозы, Андрей Коболев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  06.08.2018, 14:17
Оценка:  +1
гость
А может воровать меньше надо было? (Если уж без этого никак? и кстати в Украине кодируют от взяточничества типа как от алкоголизьма?).
гость  (аноним)  06.08.2018, 13:55
Оценка:  +3
гость
А причем тут Россия к деньгам, которые этот рыжий клоун спионерил из бюджета Украины. Пенсии не из чего платить, а эта мразь еще и делает рожу кирпичом, типа ничего не знаю.
Фима  (аноним)  06.08.2018, 13:48
Оценка:  +3
Фима
Когда премию вернешь сцуко!
гость  (аноним)  06.08.2018, 13:46
Оценка:  +4
гость
Может в больше чем в 100 млн премия имеет отношение , в любой другой стране уже народ бы не выдержал такого издевательства...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь