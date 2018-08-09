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Первый локомотив из США отправился в Украину

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Вскоре 10 машинистов отправятся в Казахстан на обучение правилам эксплуатации и обслуживания локомотивов General Electric серии ТЕ33АС.
Локомотив GE TE33AC перед отправкой в Украину
Локомотив GE TE33AC перед отправкой в Украину
Евгений Кравцов / Facebook

Американская компания General Electric Transportation отправила в Украину первый из 30 локомотивов GE TE33AC. Об этом сообщил и.о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

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"Сегодня первый локомотив TE33AC для Украины отправится с завода GE Transportation в Пенсильвания. Он проследует поездом в Норфолк, штат Вирджиния, затем судном через Атлантику, Средиземное и Черное море в Черноморск", – сообщил Кравцов.

По его словам, окончательное доукомплектование локомотива будет осуществляться на Крюковском вагоностроительном заводе в Полтавской области, после этого будет принят в эксплуатацию и начнет перевозить грузы.

Всего в Украину поставят 30 локомотивов
Всего в Украину поставят 30 локомотивов
Евгений Кравцов / Facebook

Отметим, цена договора на поставку 30 тепловозов производства General Electric составляет $140,4 млн с НДС, а цена за единицу составляет $4,68 млн с НДС. Срок действия договора - до 28 февраля 2019 года с возможностью продления.

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Теги: Украина, США, железная дорога, Локомотив, Укрзализныця, General Electric
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Источник: korrespondent.net

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АБАМЧУК    09.08.2018, 10:13
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