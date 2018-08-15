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Укртелеком начал замену фиксированных телефонов на мобильные

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Укртелеком начал проект по внедрению конвергентных услуг, объединяющих сети фиксированной и мобильной связи, для восстановления услуг телефонии после краж кабеля.
Укртелеком запустил пилотный проект
Укртелеком запустил пилотный проект
depositphotos.com

Оператор связи Укртелеком во вторник, 14 августа, запустил пилотный проект по восстановлению фиксированной местной связи на базе мобильной сети в первом городе - Желтые Воды Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, Желтые Воды - это один из городов области, наиболее пострадавших от краж телекоммуникационного кабеля.

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"К сожалению, неоднократные ремонтные работы уже не решают проблемы, поскольку новый кабель снова вырезают. И тысячи абонентов остаются без связи”, - говорится в сообщении.  

Для пилотного проекта используется фиксированной связи Укртелекома и мобильного оператора Тримоб. У абонентов сохраняется их номер телефона, порядок набора других номеров. Абонент получает звонки и звонит со своего городского номера, пользуясь тарифам городской телефонии. Единственное, что меняется - это стационарный телефонный аппарат, в котором будет сим-карта оператора ТриМоб.

В пилотном проекте будет впоследствии задействовано несколько городов. Если он пройдет успешно, Укртелеком будет масштабировать проект в Украине.

Ранее сообщалось о том, что Укртелеком повышает тарифы.

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Теги: телефон, мобильный телефон, телефония, Укртелеком, телефоны, Днепропетровская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  15.08.2018, 18:00
Оценка:  +1
гость
Не знаю как там насчёт что кабель режут,лично я от этих услуг уже лет 10 назад отказался,просто укртелекому невыгодно говорить что абонентов всё меньше и меньше остаётся,вот и хотят поэксперементировать.
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