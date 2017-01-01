Facebook изменит дизайн приложения Messenger

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В мессенджере будет всего лишь три вкладки вместо девяти – Сообщения (чаты), Люди (показывает истории и пользователей, которые находятся онлайн) и Группы (включает игры и бизнес-чаты). Кроме того, ожидается скорое появление “темного режима“ – функции, превращающей цвет фона приложения в черный.