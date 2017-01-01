Facebook изменит дизайн приложения Messenger
В мессенджере Facebook будет всего лишь три вкладки вместо девяти, кроме того можно будет изменить цвет фона приложения.
Социальная сеть Facebook упростит интерфейс приложения для обмена мгновенными сообщениями Messenger. Об этом во вторник, 23 октября, сообщил телеканал CNBC.
Читай также: Twitter и Facebook признали, что не были готовы к борьбе с пропагандойВ мессенджере будет всего лишь три вкладки вместо девяти – Сообщения (чаты), Люди (показывает истории и пользователей, которые находятся онлайн) и Группы (включает игры и бизнес-чаты). Кроме того, ожидается скорое появление “темного режима“ – функции, превращающей цвет фона приложения в черный.
“Это новый фундамент, который даст нам возможность создавать более быстрые, улучшенные, мощные функции“, – заявил вице-президент Facebook Messenger Стэн Чудновский.
Каждый месяц пользователи отправляют друг другу в приложении Messenger приблизительно 10 миллиардов сообщений.
Ранее сообщалось о том, что Фейсбук запускает альтернативу Ютуб.
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